Вашингтон, 20 октября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Новое название, которое «отражает» концепцию «метавселенной» организации, получит американская компания Facebook, 20 октября сообщил портал Verge со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

По информации журналистов, о смене наименования бренда будет объявлено уже 28 октября. По замыслу руководства компании, название Facebook должно остаться лишь у социальной сети и ребрендинг подчеркнет, что это только один из проектов организации. В Verge не уточнили информацию о том, каким будет новое название корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой, из-за которого основатель компании Марк Цукерберг потерял $6,6 млрд.