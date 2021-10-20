Якутск, 20 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова отправлена в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщили 20 октября в его телеграм-канале.

Bennett Meier Отставка

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Причиной увольнения главы регионального минздрава указан переход на другую работу. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет главврач республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева.

Читайте также: Кулаком по столу — премьер-министр Якутии вывел из себя главу республики

Политолог Виталий Обедин назвал отставку министра здравоохранения Якутии козырем Айсена Николаева в ситуации репутационного кризиса.

«Ей предстоит сыграть роль козла отпущения и принять на себя всю ответственность за провалы в противодействии коронавирусу», — сказал эксперт о Елене Борисовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии переносил ответственность за ситуацию в здравоохранении республики на председателя правительства Андрея Тарасенко. Ему досталось за то, что регионом не были закуплены кислородные станции. Айсен Николаев так разозлился на премьер-министра, что повысил голос и сильно ударил кулаком по столу.

Ситуация с коронавирусом в Якутии сложная. Ежедневно увеличивается количество тяжёлых больных и новых случаев COVID-19.