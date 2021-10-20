Канберра, 20 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Электропоезд столкнулся с оставленным на железнодорожных путях автомобилем в Австралии, сообщает пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

Moments of Yesterday Авария

Сообщается, что инцидент произошел на переезде у города Кембла-Грейндж. В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона и локомотив. По предварительным данным, при аварии пострадали три человека. Все они получили незначительные травмы, однако были госпитализированы.

Полиция утверждает, что автомобиль на путях был оставлен умышленно. Сам автомобиль числился в угоне. Пока виновника аварии не нашли.