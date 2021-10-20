Владивосток, 20 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке 19−20 октября проходит VIII Российско-Китайский туристический форум, как в онлайн, так и в офлайн-формате, что позволяет значительно расширить географию и охват участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Читайте также: Выездной туризм в России еще не достиг докризисных показателей

Главная тема форума — «Уроки пандемии для туризма. Мир новых возможностей». Участники обсуждают проблемы конкурентоспособности, цифровизации и монетизации въездного туризма из Китая.

Председатель оргкомитета фестиваля, глава Владивостока Константин Шестаков в приветственном слове к участникам обратил внимание на то, что повестка дня форума в этом году созвучна общей непростой ситуации, в которой оказался международный туризм.

«Мы искренне соскучились по нашим гостям из Китая. Но эту вынужденную паузу в туризме мы максимально наполнили развитием инфраструктуры и туристических маршрутов. За последние два года у нас появились первые сетевые европейские отели, активно развиваются ресторанные сети, с экскурсионными компаниями проработаны насыщенные маршруты», — сказал мэр Владивостока.

На форуме также уделено внимание юридическим и практическим аспектам восстановления безвизового группового туристического обмена между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по зарубежным направлениям туристический поток из России ещё не достиг показателей 2019 года. Об этом сообщила 19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.