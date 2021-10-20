В трёх населённых пунктах Приамурья запустят альткотельные
Благовещенск, 20 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Амурской области заработают котельные, расчёт тарифов которых будет с ограничениям предельного уровня стоимости. Альткотельные запустят с января 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».
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Новый метод расчёта стоимости тепловой энергии введут в Благовещенске, посёлке Прогресс и селе Чигири.
Цены на тепло пропишут до 2031 года и установить расценки выше будет невозможно. Тарифы будут повышать по графику два раза в год: летом на 4,3%, зимой — на 1,5%. Предполагается, что средства от январского повышения цен энергетики будут вкладывать в решение проблем теплоснабжения и модернизацию оборудования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что потребители тепла от альткотельных защищены от резкого скачка тарифов, заявлял заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. По его словам, эти условия прописаны в законодательстве.