Благовещенск, 20 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Амурской области заработают котельные, расчёт тарифов которых будет с ограничениям предельного уровня стоимости. Альткотельные запустят с января 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

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Новый метод расчёта стоимости тепловой энергии введут в Благовещенске, посёлке Прогресс и селе Чигири.

«В соответствии с действующим законодательством, в зонах действия ЕТО цена на тепло будет сформирована в рамках свободного ценообразования, но ограничена предельным уровнем, выше которого продавать тепло запрещено. Цену на тепло рассчитывает и утверждает Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области по так называемому методу «альтернативной котельной», в расчет которой включают затраты строительства и содержания эталонного источника теплоснабжения для определенного населённого пункта», — пояснили в АО «ДГК».

Цены на тепло пропишут до 2031 года и установить расценки выше будет невозможно. Тарифы будут повышать по графику два раза в год: летом на 4,3%, зимой — на 1,5%. Предполагается, что средства от январского повышения цен энергетики будут вкладывать в решение проблем теплоснабжения и модернизацию оборудования.

«Новая модель рынка тепла, к которой мы сегодня переходим, поможет справиться с проблемами теплосетевого хозяйства, которое сегодня не отвечает главному требованию — надежности и эффективности. Она позволит АО «ДГК» в ближайшие 10 лет дополнительно вложить в развитие тепловой инфраструктуры трех населенных пунктов Приамурья более 5 млрд рублей», — рассказал директор филиала «Амурская генерация» Сергей Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что потребители тепла от альткотельных защищены от резкого скачка тарифов, заявлял заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. По его словам, эти условия прописаны в законодательстве.