Москва, 20 октября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Почти 18 тыс. человек погибли с января по сентября текущего года в результате преступл1 521,5 тыс. преступлений, что на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года. ений в России. Об этом 20 октября сообщает ТАСС, опираясь на статистические данные, полученные из МВД.

Преступление

За девять месяцев текущего года в России из-за преступных посягательств на жизнь погибли 17,7 тыс. человек. Был причинён тяжкий вред здоровью 24,7 тыс. человек. Четыре из пяти совершённых преступлений совершается в городах и посёлках городского типа. Пятая часть преступлений совершается в сельской местности.

Всего в России с января месяца было зарегистрировано 1 521,5 тыс. преступлений, это на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Рост преступности зафиксирован в 34 регионах России, снижение — в 51 регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СКР рассказал о нераскрытых преступлениях в Алтайском крае.