Салехард, 20 октября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанет бывший руководитель государственного унитарного предприятия «Ямалгосснаб», обвиняемый в хищении десятков миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

По данным следствия, генеральный директор ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» внёс в штатное расписание предприятия изменения, позволяющие трудоустраивать сотрудников на дистанционной основе. Таким образом он оформил на предприятии нескольких сотрудников, которые занимались подконтрольными ему коммерческими фирмами на территории города Одинцово Московской области. При этом каких-либо работ в интересах «Ямалгосснаба» удалёнными сотрудниками не выполнялось.

В период с января 2015 по декабрь 2017 года ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» выплатило удалённым работникам более 30 млн рублей. При этом часть выплаченных денежных средств сотрудники передавали директору для личных целей.

Кроме того, в апреле 2016 года обвиняемый, выступая от лица унитарного предприятия, заключил фиктивную сделку с подконтрольным ему ООО «Реалмастер» о приобретении запасных частей к вездеходной технике на сумму шесть миллионов рублей. Виртуальные запчасти нигде не материализовались, отмечают следователи.

Дело бывшего руководителя ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» направлено в суд. Гражданин обвиняется по двум эпизодам по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение и растрата чужого имущества, совершённое в особо крупном размере»).