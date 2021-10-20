Гватемала, 20 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. По меньшей мере два участника беспорядков у здания парламента Гватемалы были задержаны властями республики. Об этом 19 октября сообщила на своей странице в Twitter гватемальская полиция.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

Речь идет о столкновениях, произошедших между бывшими военными и полицейскими, в результате которых пострадали пятеро стражей порядка. Полиция ищет еще более 15 лиц, которые подозреваются в поджогах автомобилей и совершении других правонарушений у здания парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября возле здания парламента Гватемалы прошла акция протеста с требованием принять закон о выплатах участникам боевых действий. Демонстрация переросла в беспорядки. Протестующие прорвались в здание, сломали все двери и выбили окна. Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников беспорядков.

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