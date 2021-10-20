Тамбов, 20 октября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Арбитраж Тамбовской области прекратил производство по деле о несостоятельности застройщика — ООО «ЖК «Видный», которое возводило многоквартирный дом в проезде Запрудный, 10 в Тамбове. Кредиторы отказались от своих претензий, передаёт ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Строительство

В карточке дела 19 октября 2021 года появилась запись судьи Деткиной — «прекратить производство по делу о банкротстве, принять отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом». Сам вердикт для ознакомления пока не доступен.

Напомним, производство было начато в сентябре 2021 года. В качестве кредитора выступила компания «СМУ-9», предъявившая долг в размере 505 тыс. рублей. До этого ответчик проиграл крупный спор агентству по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области. С ООО взыскали более 168 млн рублей.