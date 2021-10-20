Владивосток, 20 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Приморье 20 октября отмечает 83-летие со дня образования. Губернатор Олег Кожемяко поздравил приморцев, отметив, что край имеет многовековую историю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Приморье, мыс Балюзек

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«83 года назад наш край получил сегодняшнее название. Это совсем немного в масштабах истории, но мы-то знаем, что наша земля имеет многовековую, насыщенную яркими событиями историю: начиная с времен существования здесь государства чжурчжэней и до периода бурного освоения края нашими предками в конце 19 — начале 20 веков.

Общими усилиями год за годом мы меняем Приморье в лучшую сторону, в каждой сфере добиваясь действительно заметных результатов», — сказал губернатор.

Олег Кожемяко отметил, что Приморью уделяется большое внимание со стороны руководства страны и пожелал приморцам успехов и достижения новых высот, счастья, здоровья и благополучия — в каждый дом.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 7 октября чествовали ветерана Великой Отечественной войны Антонину Даниловну Дишуру. Ей исполнилось 100 лет.