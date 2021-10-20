Якутск, 20 октября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Руководство авиакомпании «Якутия» не расстроится, если у неё изымут самолёты Superjet 100. Такое мнение высказал политолог и журналист Якутии Виталий Обедин, комментируя угрозу министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова изъять отечественные воздушные суда из-за того, что их обслуживают несвоевременно. Точку зрения эксперт изложил 20 октября в своём телеграм-канале.

SuperJet International Sukhoi Superjet 100

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По мнению Виталия Обедина, министр не владеет ситуацией, а глава республики Айсен Николаев предпочёл не спорить с федеральным чиновником.

«Якутия» в числе первых залезла в авантюру с новым отечественным самолетом и потом много и часто кусала локти. И потому что сам самолет оказался сырым, и потому что опыта эксплуатации не имелось, и потому что машины были взяты в лизинг. Валютный! Накануне кризиса, когда доллар скакнул сразу вдвое! Лучше всего у «джетов» получается стоять в ангаре. Самый большой парк — у «Аэрофлота», более 50 машин, но эксплуатируется около половины», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что у отечественных самолётов постоянные проблемы с двигателями, поэтому приходится проверять их каждые 50 лётных циклов (раз в неделю). В связи с этим Виталий Обедин считает, что изъятие самолётов Superjet — тайная мечта руководства авиакомпании «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсовета РФ по транспорту министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров заявил, что авиакомпания «Якутия» не обслуживает своевременно самолёты Sukhoi Superjet 100, и это может стать причиной их изъятия из эксплуатации.