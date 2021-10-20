Красноярск, 20 октября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. С начала пандемии в Красноярском крае проведено более 3,8 млн исследований на коронавирус. Об этом 20 октября в своём Telegram-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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По его словам, ежедневно в регионе тестируют более 200 человек на каждые 100 тыс. населения. Горяев напомнил, что лечебные учреждения назначают тестирование на коронавирус при любых признаках ОРВИ у всех, кто обратится за медпомощью.

Красноярский край занимает 11 место среди субъектов РФ по абсолютному количеству проведенных исследований на коронавирусную инфекцию.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 11 октября, максимальный срок выполнения исследования на COVID-19 сокращён с 48 до 24 часов. В Красноярском крае в настоящее время действует 17 лабораторий, допущенных к указанным исследованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 19 октября выявлено 124 024 носителя коронавируса, выздоровели 109 828 человек, скончались 6256 ковид-пациентов.