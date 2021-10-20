Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Пепловый шлейф от вулкана Карымский, расположенного на Камчатке, растянулся на 89 километров. Об этом 20 октября сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Данные, полученные со спутника, показали, что высота пеплового столба составила до четырёх километров над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся на 89 километров к востоку-северо-востоку от вулкана. Населённых пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, пеплопада в жилых районах не предвидится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой около четырёх километров. Шлейф ушёл в сторону Кроноцкого залива в Тихом океане. Населённых пунктов в этом районе нет.

Напомним, вулкан Карымский расположен на полуострове Камчатка и определён вулканологами как неспокойный. За последние десять лет он извергался дважды, в 2005 и в 2010 годах.