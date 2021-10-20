Ванино, Хабаровский край, 20 октября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находится с 18 по 20 октября с рабочей поездкой в Хабаровском крае. По итогам работы он дал ряд поручений, в частности, правительству региона, сообщается на сайте полпредства.

Ольга Демиденко Бухта Ванино

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«Принять меры по приведению в нормативное состояние региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах. Дорога от Совгавани до Ванино больше похожа на полигон для испытания машин, чем на нормальную проезжую часть», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев провёл в Хабаровске 19 октября совещание по вопросу создания «Дальневосточного квартала».