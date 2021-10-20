Авиакомпании «Якутия» пригрозили изъятием самолётов Sukhoi Superjet 100
Москва, 20 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Авиакомпания «Якутия» не обслуживает своевременно самолёты Sukhoi Superjet 100, и это может стать причиной их изъятия из эксплуатации. Об этом заявил на заседании Госсовета РФ по транспорту министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, написали «Известия».
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Он подчеркнул, что из-за неэффективного менеджмента в авиакомпании или по другим причинам на протяжении нескольких лет «Якутия» не занимается должным образом обслуживанием предоставленных ей отечественных самолётов.
Его слова были ответом на просьбу главы Якутии Айсена Николаева быстрее вводить новые самолеты класса Ан-2 и Ан-24.
Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсовета РФ по транспорту Айсен Николаев предложил внести в стратегию транспортного развития России до 2035 года развитие малой авиации Якутии и работу по улучшению функциональности федеральных дорог в республике.