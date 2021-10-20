Москва, 20 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Авиакомпания «Якутия» не обслуживает своевременно самолёты Sukhoi Superjet 100, и это может стать причиной их изъятия из эксплуатации. Об этом заявил на заседании Госсовета РФ по транспорту министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, написали «Известия».

Kremlin.ru Денис Мантуров

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Он подчеркнул, что из-за неэффективного менеджмента в авиакомпании или по другим причинам на протяжении нескольких лет «Якутия» не занимается должным образом обслуживанием предоставленных ей отечественных самолётов.

«И здесь мы хотим обратить внимание региона на то, чтобы были подписаны контракты либо жизненного цикла, либо местная авиационно-техническая база своевременно обеспечивала закупку запасных частей и имела соглашение о сопровождении данных самолётов. В противном случае мы вместе с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) будем вынуждены изъять из эксплуатации эти самолеты у «Якутии», — предупредил Денис Мантуров.

Его слова были ответом на просьбу главы Якутии Айсена Николаева быстрее вводить новые самолеты класса Ан-2 и Ан-24.

«Вы ряд поручений давали, но в этой части серийное производство самолётов запаздывает, а самолёты новее не становятся», — пожаловался глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсовета РФ по транспорту Айсен Николаев предложил внести в стратегию транспортного развития России до 2035 года развитие малой авиации Якутии и работу по улучшению функциональности федеральных дорог в республике.