Вашингтон, 20 октября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Число подписчиков, пользующихся платными услугами американской компании Netflix в мире стало более 214 млн человек. Об этом свидетельствуют данные отчётов, опубликованные 19 октября компанией за прошедший квартал

Brian Cantoni Пульт Netflix

Отмечается, что операционный доход компании за третий квартал текущего года составил $1,76 млрд при выручке в $7,48 млрд, это превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 33% и 16% соответственно.

Отдельно отмечена популярность сериалов не на английском языке. Рекордсменами по просмотрам среди них стали «Бумажный дом» и «Игра в кальмара». Последний стал самым успешным проектом компании за всю историю, его посмотрели 142 млн человек.

Напомним, компания Netflix была основана в 1997 году, она специализируется на предоставлении потокового контента пользователям более чем в 190 странах мира, в том числе и в России. Начиная с 2013 года компания снимает собственные телепередачи, кинофильмы и сериалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сериал «Игра в кальмара» принесёт платформе Netflix $891 млн. При этом само шоу обошлось Netflix в $21,4 млн.