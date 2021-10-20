Число подписчиков американской платформы Netflix в мире превысило $214 млн
Вашингтон, 20 октября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Число подписчиков, пользующихся платными услугами американской компании Netflix в мире стало более 214 млн человек. Об этом свидетельствуют данные отчётов, опубликованные 19 октября компанией за прошедший квартал
Отмечается, что операционный доход компании за третий квартал текущего года составил $1,76 млрд при выручке в $7,48 млрд, это превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 33% и 16% соответственно.
Отдельно отмечена популярность сериалов не на английском языке. Рекордсменами по просмотрам среди них стали «Бумажный дом» и «Игра в кальмара». Последний стал самым успешным проектом компании за всю историю, его посмотрели 142 млн человек.
Напомним, компания Netflix была основана в 1997 году, она специализируется на предоставлении потокового контента пользователям более чем в 190 странах мира, в том числе и в России. Начиная с 2013 года компания снимает собственные телепередачи, кинофильмы и сериалы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что сериал «Игра в кальмара» принесёт платформе Netflix $891 млн. При этом само шоу обошлось Netflix в $21,4 млн.