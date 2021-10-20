Владивосток, 20 октября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Председатель правительства Приморья Вера Щербина сообщила о новом культурном проекте — сносе театра им. Горького во Владивостоке и постройке нового.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

Читайте также: В Волгограде начался капремонт здания ТЮЗа

Телеграм-каналы отреагировали на эту новость критически.

«В Приморском крае явно некуда девать бюджетные средства. Пенсионеры, дети, дополнительное жилье сиротам? «Не, не слышали». На повестке дня новая многомиллиардная инициатива — снос краевого академического театра им. Горького и строительство нового. Здание театра не особо старое. Точнее, совсем нестарое. Но обветшалое (ещё бы, если многие годы не проводить там текущие работы). Стулья там заменить, оборудование, ремонт фасада, да и внутри отремонтировать. Но кому сейчас нужны такие мелкие проекты? Явно не властям Приморья. Снести, к чертям собачьим и построить новый! Деньги? Деньги есть. Если не хватит, то попросить у федерации. Или ещё у депутатов отобрать. Делов-то», — написал телеграм-канал «Политический ипподром».

В 1975 году театр переехал в нынешнее здание. Зрительный зал на 916 мест и малая сцена на 100 мест вполне отвечали эстетическим и техническим требованиям театра. Театр находится в отдельно стоящем здании площадью 9387 кв.м.

«Ну как снести. Полмиллиарда освоят на проектных работах, на этом всё и закончится. Звеняцкий, руководивший театром с 1984 года, придумал предпенсионный «хапок». Щербина тоже собралась на пенсию или под суд, пока не ясно. Только эта новость не в разделе «культура» должна быть, а в криминальной хронике», — написал телеграм-канал «Барахло».

"Ремонт театра обсуждается уже давно. И вполне справедливо — помещение уже давно морально устарело. Но чем в итоге продиктовано столь радикальное решение — снос здания — неясно. Снос старого здания и возведение нового будут произведены за средства краевого и федерального бюджетов. Кроме того, труппе театра предстоит найти новое обиталище на время строительных работ, что тоже потребует расходов. Да и как бы нас не ждал очередной роскошный бюджетный долгострой. И все же, кто объяснит, зачем строить новое здание для театра?», — задались вопросами авторы канала «Право руля».

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап капитального ремонта стартовал в здании Театра юного зрителя в Волгограде. Весь комплекс работ планируют завершить в сентябре 2022 года.