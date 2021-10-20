Якутск, 20 октября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В стратегию транспортного развития России до 2035 года предложено внести развитие малой авиации Якутии и работу по улучшению функциональности федеральных дорог в республике. Эти инициативы обозначил глава республики Айсен Николаев на заседании Госсовета по транспорту, сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев

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«Стратегия развития транспорта до 2035 года сделана по-новому, сделана исходя из потребностей людей. Появилось много новых факторов, например, Единая опорная транспортная система, подходы к развитию Северного морского пути, аэропортовой инфраструктуры, и везде понятно, что эти изменения будут касаться территории нашей республики. Я выступил по двум вопросам, которые считаю очень важными для нашей страны и Якутии, в частности. Их необходимо заострить и в самой Стратегии, и в тех документах, которые будут приняты для реализации этой Стратегии», — сказал Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что пока три федеральных автодороги в Якутии «Лена», «Колыма» и «Вилюй» в течении пяти месяцев в году не функционируют полноценно из-за отсутствия мостов. Решение этой проблемы необходимо внести в стратегию, потому что цель документа — обеспечение транспортной связанности страны, считает Айсен Николаев.

Он также обратил внимание на необходимость развивать малую авиацию для обеспечения доступности приполярных территорий. Для этого нужно закупать воздушные суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев заявил о том, что подготовительные работы перед началом строительства моста через реку Лена в Якутске идут по графику. Проектно-сметная документация по этому объекту будет готова до конца 2021 года.