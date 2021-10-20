Пекин, 20 октября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Китай проведет в этом году национальную неделю массового предпринимательства и инноваций с 19 по 25 октября, чтобы стимулировать более широкое развитие бизнеса, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В рамках ежегодного мероприятия, посвященного теме «высококачественные инновации, предпринимательство и занятость на высоком уровне», по всей стране стартуют различные мероприятия, как онлайн, так и оффлайн, для демонстрации достижений в области массового предпринимательства и инноваций, говорится в сообщении NDRC.

По данным NDRC, в общей сложности 144 типичных проекта, отобранных по всей стране, будут представлены на главной площадке мероприятия в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань центрального Китая.

Тем временем в Чжэнчжоу одновременно будут проводиться инвестиционные саммиты, семинары по реформам и инновациям, а также мероприятия в прямом эфире, чтобы мотивировать общественность и продвигать массовое предпринимательство и инновации.

Политика массового предпринимательства и инноваций, введенная в 2014 году, стала эффективной движущей силой экономического роста и последовательного перехода от традиционных к новым двигателям роста.