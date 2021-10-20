Манила, 20 октября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи на филиппинском острове Лейте. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Yaelo Землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км к северо-востоку от муниципалитета Альбуэра, где проживает около 47,1 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Сейсмологи исключили вероятность афтершоков и разрушений в этом регионе. Однако после первого сильного толчка были зафиксированы подземные толчки послабее, магнитудой 3,7, 2,2 и 2,6. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении на индонезийском острове-курорте Бали, в результате которого были разрушены 243 дома.