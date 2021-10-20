Пекин, 20 октября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий, число пользователей сетей связи 5G в Китае достигло 450 млн, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

5G China Telecom

В настоящее время эти пользователи пользуются сетевым покрытием примерно посредством 1,16 млн базовых станций 5G, сообщил представитель министерства Ло Цзюньцзе на пресс-конференции 19 октября. Ло добавил, что с развитием телекоммуникационного сектора страны гигабитная оптическая сеть теперь может охватывать более 200 млн домохозяйств.

За первые девять месяцев этого года объем бизнеса в телекоммуникационном секторе вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, а выручка от бизнеса увеличилась на 8,4%.

Ожидается, что число пользователей 5G в Китае превысит 560 млн к 2023 году, когда сетью 5G будут пользоваться более 40% пользователей персональных мобильных телефонов, согласно руководству по развитию отрасли, опубликованному в июле.