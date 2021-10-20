Новосибирск, 20 октября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Учёные кафедры материаловедения в машиностроении Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали композиционный керамический материал, превосходящий по качеству отечественные аналоги. Об этом сообщили в самом вузе.

Nstu.ru Уникальный керамический материал создали в новосибирском вузе

«Уникальность материала заключается в том, что его можно массово производить по наиболее экономически выгодной современной технологии. Для этого типа керамики в индустрии широко применяется технология горячего прессования, недостаток которой заключается в ограниченном количестве деталей, которые можно производить единовременно. Мы же используем свободное спекание. В нашем случае применяются печи, позволяющие одновременно производить спекание больших партий изделий, буквально тысячами штук, то есть массовое производство становится более выгодно», — рассказал доцент кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ Сергей Веселов.

Отмечается, что материал предназначен для изготовления многогранных режущих пластин в машиностроении. Он уже прошёл испытания на двух предприятиях Новосибирска.