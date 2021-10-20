В Омской области ожидается до +17 °С
Омск, 20 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в Омской области днём 20 октября ожидается +12…+17 °С.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Солнце и тепло
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Как уточняют синоптики, прогнозируется южный, юго-восточный ветер 5−10 м/с, преимущественно без осадков.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ленинградской области предупредили о сильных осадках и штормовом ветре.
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