Пекин, 20 октября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала активизировать усилия по ускорению исследований и разработок лекарств от COVID-19 и стремиться к прорывам, чтобы защитить здоровье людей, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

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Сунь, которая также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сделала эти замечания во время инспекции Национального управления по медицинской продукции 19 октября. Сунь отметила, что 31 препарат прошел клинические испытания с момента вспышки COVID-19, что эффективно повысило уровень излечения и снизило смертность.

Она настоятельно призвала ускорить исследования и разработку лекарств для клинического лечения, чтобы адаптироваться к новым изменениям в глобальной пандемической ситуации, новым характеристикам вариаций штаммов вируса и потребностям профилактики эпидемий и борьбы с ними.

Отметив, что традиционная китайская медицина (ТКМ) сыграла эффективную роль в лечении пациентов с COVID-19, Сунь призвала к усилиям по продвижению терапии ТКМ во всем мире.