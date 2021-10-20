Якутск, 20 октября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Жителей Якутии перестали пускать в учреждения культуры без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или наличие иммунитета к COVID-19 после болезни. Ограничения начали действовать с 20 октября и будут поэтапно вводиться в остальных местах массового пребывания людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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С 25 октября вход по QR-кодам распространят на все спортивные объекты, с 1 ноября — на рестораны, кафе, столовые и банкетные залы. Меры актуальны на фоне того, что заболеваемость COVID-19 в регионе растёт. Максимум по количеству заболевших коронавирусом за сутки снова обновлён — 19 октября заразились 276 якутян. Больше всего новых случаев выявлено в Якутске — 137.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении QR-кодов глава республики Айсен Николаев подписал 14 октября. Необходимость введения этой меры аргументировали ростом количества больных COVID-19 в тяжёлом состоянии.