Лхаса, Китай, 20 октября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Метеорологическое управление Тибетского автономного района на юго-западе Китая объявило желтое предупреждение о снежных бурях в некоторых южных районах региона, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

Пострадавшие резкого падения атмосферного давления южные районы городов Шигадзе, Шаньнань и Ньингчи ожидают ливни и снегопады от умеренных до сильных с 19 по 20 октября, говорится в заявлении регионального метеорологического бюро. Сильный снег или метели будут наблюдаться в высокогорных районах этих районов, в то время как в некоторых низкогорных районах будет идти дождь.

Местные органы власти должны принять меры предосторожности против метелей, в то время как департаменты транспорта, железных дорог, связи и электросетей должны расчистить снег и усилить патрулирование и техническое обслуживание объектов, говорится в сообщении бюро.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезную угрозы, за которой следуют оранжевый, желтый и синий. Из-за сильного снегопада метеорологическое агентство Нгари выпустило желтое предупреждение о гололедице на дорогах до четверга. Региональная столица Лхаса также будет затронута непогодой.