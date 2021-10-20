Хабаровск, 20 октября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Хабаровске 19 октября совещание по вопросу создания «Дальневосточного квартала», сообщается на сайте Минвостокразвития РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

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«Увеличение объёмов строительства и снижение стоимости жилья на Дальнем Востоке являются одними из важных государственных задач. Такое поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В качестве одного из инструментов для реализации этой задачи мы видим программу «Дальневосточный квартал». Мы сегодня посмотрели площадку, которая предлагается краевыми властями для застройки в рамках этого механизма в Хабаровске», — сказал Юрий Трутнев.

В 2020 году объём жилищного строительства в России достиг 82,2 млн кв. метров жилья, из них на Дальний Восток пришлось всего 2,5 млн кв. метров. Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока предусмотрено увеличение объёма жилищного строительства в 1,6 раза — до 3,3 млн кв. метров в год.

На 1 сентября на территории Хабаровского края введено 183,5 тыс. кв. метров жилья, что на 86,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (98,2 тыс. кв. м). При этом во втором квартале 2021 года средняя стоимость квадратного метра в регионе составила 105,7 тыс. рублей (третье место по ДФО после Приморья и Сахалина), что превышает показатель второго квартала 2020 года на 28,4% (82,3 тыс. рублей).

В проектах по программе «Дальневосточный квартал» должно быть предусмотрено строительство жилья, формирование комфортной городской среды и развитие социальной инфраструктуры. По данным Минвостокразвития России, получены предположения от семи дальневосточных регионов для включения площадок в программу. Так, Хабаровский край предложил под комплексную многоэтажную застройку участок аэродрома, расположенный между проспектом 60-летия Октября, ул. Локомотивная и ул. Аэродромная.

Инвесторы смогут бесплатно получить земельный участок в границах ТОР, к которому будет на государственные средства подведена инфраструктура. Критериями конкурсного отбора инвестора станут снижение стоимости квадратного метра для покупателей и формирование качественной жилищной среды.

«Мы будем снижать издержки инвестора за счёт налоговых преференций в рамках территорий опережающего развития, помогать с землёй, инфраструктурой. Но в ответ будем добиваться более дешевого жилья для людей», — акцентировал Юрий Трутнев.

Полпред президента поручил правительству Хабаровского края, мэрии Хабаровска совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовить расчёты по обоснованию стоимости инженерной инфраструктуры в целях реализации проекта Дальневосточный квартал в Хабаровске. Корпорация развития Дальнего Востока должна разработать дорожную карту включения необходимого земельного участка в границы ТОР «Хабаровск» и финансирования инженерной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны одобрило перенос аэродрома ДОСААФ из микрорайона Второй Хабаровск за город и передачу его земли под первый в стране «Дальневосточный квартал».