Пекин, 20 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Киберпространственная администрация Китая (CAC) запустила кампанию, направленную на эффективное решение серьезных проблем в работе учетных записей пользователей Интернета, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

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Учетные записи пользователей для обмена мгновенными сообщениями, новостей и информации, прямой трансляции, онлайн-игр, электронной коммерции и других видов онлайн-платформ будут в центре внимания кампании, сообщила CAC.

Халатность, такая как аренда или продажа учетных записей онлайн-игр несовершеннолетним, вредоносный маркетинг учетных записей пользователей Интернета и использование незаконной информации в именах учетных записей пользователей, будет наказываться.

Регулирование регистрации и управления учетными записями пользователей будет усилено, чтобы запретить перерегистрацию учетных записей, которые были закрыты в соответствии с законами и правилами, с теми же или похожими именами.

CAC призвала платформы вебсайтов выполнять свои обязанности и направлять операторов учетных записей для регулирования их поведения, тем самым способствуя созданию здорового киберпространства.