Черногорск, Хакасия, 20 октября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. В Хакасии жительница города Черногорска, поверив мошенникам, лишившись более 2,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

18 октября женщина обратилась за помощью в полицию. Выяснилось, что ей позвонил «сотрудник банка», который заявил, что на неё оформлен крупный кредит. Затем потерпевшей позвонил мужчина, представившийся «сотрудником следственного комитета». Он подтвердил слова «финансиста». После этого за дело вновь взялся «банкир». Он заявил, что горожанке нужно срочно самой оформить кредит и перевести заёмные деньги на указанные счета.

Женщина оформила несколько кредитов в различных банках и через терминал перевела все деньги на банковские карты мошенников.

По предварительной информации, горожанке звонили с 19 различных телефонных номеров, зарегистрированных за пределами Хакасии. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, факты крупного мошенничества продолжают регистрировать в Пензенской области.

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