Пекин, 20 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Правительство Китая выпустило национальный стандарт профессиональных навыков реставраторов культурных реликвий, сообщило Национальное управление культурного наследия (NCHA), передает 19 октября агентство Синьхуа.

Китай

Это первый профессиональный стандарт для сохранения культурного наследия, сказал заместитель директора NCHA Гу Юйцай. Документ регулирует, как оценивать навыки реставраторов культурных реликвий и какие письменные экзамены, и проверки навыков они должны сдавать для получения профессиональных степеней.

По словам Гу, из-за отсутствия национального профессионального стандарта, подготовка и карьерный рост реставраторов культурных реликвий долгое время отставали от потребностей отрасли и препятствовали сохранению культурного наследия. По его словам, умелые и профессиональные реставраторы жизненно важны для сохранения и восстановления культурного наследия.