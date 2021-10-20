Москва, 20 октября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков принял участие в заседании комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, в ходе которого обсуждался проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, сообщается на официальном сайте ведомства.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Дальний Восток и Арктика

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Отмечается, что на реализацию госпрограммы развития Дальнего Востока предусмотрено 34,6 млрд рублей в 2022 году, 34 млрд рублей в 2023 году, 31,4 млрд рублей в 2024. Кроме того предусмотрены дополнительные 57,5 млрд рублей на финансовое обеспечение программы в 2022—2024 годах из резерва.

Деньги по словам Чекункова, планируется направить на реализацию социальных программ, создание конкурентоспособных условий ведения хозяйственной деятельности, необходимых для опережающего развития экономики и социальной сферы, обеспечение притока инвестиций в проекты.

На завершение начатых социальных объектов, на создание инфраструктуры, благоустройство общественных пространств планируется выделить 9,2 млрд рублей в 2022 году и 261 млн рублей — в 2023 году.

Также предложено увеличить объём средств на субсидирование процентной ставки резидентам ТОР и СВП Владивосток в связи с высокой востребованностью этих инструментов у инвесторов.

Все эти меры по ускоренному развитию Дальнего Востока нацелены на выполнение указа президента РФ о достижении темпов роста показателей национальных целей в ДФО, превышающих среднероссийские.

На реализацию госпрограммы развития Арктики предусмотрены 8,1 млрд рублей в 2022 году, 7,5 млрд рублей в 2023-м и 5,9 млрд рублей в 2024 году.

«Приоритетные цели госпрограммы: обеспечение доступности и качества жизни жителей российской арктической зоны, инфраструктурная поддержка новых инвестиционных проектов, привлечение инвестиций в проекты, реализация социальных программ и проектов. Также дополнительные средства в рамках иных госпрограмм потребуются на организацию регулярных перевозок по Северному морскому пути, реализацию программ отдыха и оздоровления детей Арктики и господдержки коренных малочисленных народов Севера, на возмещение части затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов», — пояснил Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральном уровне принято решение об изменении коэффициента ценовой дифференциации в сфере здравоохранения для нескольких регионов Дальнего Востока, в том числе для Камчатки. С такой инициативой на Восточном экономическом форуме выступал губернатор края Владимир Солодов. Как рассказал в ходе комитета по социальной политике, прошедшего в рамках дней Камчатки в Совете Федерации, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, она поддержана.