Электротранспорт Красноярска обещают обновить на 70%
Красноярск, 20 октября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Красноярска 19 октября рассмотрели проект муниципальной программы пассажирских перевозок на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, электротранспорт города обновится на 70%.
Планируется сократить интервалы движения городского транспорта, при этом средняя скорость его сообщения сохранится на уровне 20,7 км/ч. Зарплату работников муниципального пассажирского транспорта планируют увеличить на 5%.
И. о. замглавы города — руководителя департамента транспорта Игорь Манченко отметил, что доступность общественного транспорта для маломобильных граждан обеспечат за счёт приобретения нового подвижного состава. Также доля оборудованного спецподъёмниками транспорта вырастет до 56,6%.
К 2024 году на 13,5% вырастет количество транспорта, оборудованного системами видеонаблюдения.
На реализацию всех мероприятий муниципальной программы в течение трёх лет планируют выделить порядка 3,5 млрд рублей.
Одной из приоритетных задач названо развитие в Красноярске электрического транспорта. Манченко подчеркнул, что в этом году уже приобретено 24 троллейбуса с автономным ходом (в рамках федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги»). По программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» закупается 25 новых трамваев и 50 троллейбусов. Подвижной состав электротранспорта обновится на 72%.
«В следующем году мы продолжим участие во всех проектах по обновлению пассажирского транспорта и привлечении федеральных средств на эти цели», — подытожил Манченко.
Депутаты горсовета рекомендовали мэрии утвердить проект муниципальной программы.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края договорилось с Мосгортрансом о поставке трамваев в регион.
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