Москва, 20 октября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний «Калашников», принят на вооружение в МВД России. Об этом 20 октября сообщил информированный источник в силовых структурах.

Aazbeszt Пистолет Лебедева

«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — цитирует РИА Новости собеседника.

Он отметил, что новый пистолет постепенно заменит в МВД «морально устаревший пистолет Макарова советской разработки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что опытная эксплуатация ПЛК завершилась осенью 2021 года. В настоящее время у российских силовиков насчитывается 100 тыс. пистолетов Макарова.