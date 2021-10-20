Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 4000 метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

По ее данным, высота пеплового столба составила около 3,5−4 км. Шлейф от выброса распространился на расстояние 14 километров. Отмечается, что населенный пунктов на пути пеплового выброса нет, случаев пеплопада пока не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4000 метров. Шлейф ушел в сторону Кроноцкого залива. Опасности он не представлял для жителей региона, случаев пеплопада в населенных пунктах Камчатки не происходило.