Вашингтон, 20 октября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Американская актриса Алисса Милано, широко известная по роли в сериале «Зачарованные» (Charmed, 1998−2006), была задержана в ходе акции протеста возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сама актриса написала 20 октября в своём Twitter.

Алисса Милано

Милано уточнила, что была задержана во время акции протеста за требования к администрации президента США Джозефа Байдена и к Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права. Актриса обратилась к поклонникам и попросила поддержать её и сообщить Сенату о том, что право голоса не должно зависеть от места жительства.

Акция протеста, организованная правозащитниками, состоялась у Белого дома 19 октября. Её участники требовали упрощения процедуры голосования. Толчком для организации акции протеста стало решение Сената проголосовать за поправки к закону о праве на голосование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста ветеранов в Гватемале, которая переросла в беспорядки.