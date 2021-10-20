Гонконг, Китай, 20 октября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Глава Специального административного района (САР) Гонконг в Китае Кэрри Лам покинула больницу утром 19 октября после незначительного перелома правого локтя при падении в своей официальной резиденции, сообщает агентство Синьхуа.

VOA Кэрри Лам

Лам самостоятельно посетила больницу Королевы Марии после падения в Доме правительства вечером 18 октября и осталась в больнице для наблюдения по совету врача. В настоящее время она будет находиться в отпуске, а исполняющим обязанности главы исполнительной власти будет Джон Ли, главный секретарь по административным вопросам правительства САР.

Заседание Исполнительного совета и предыдущая сессия для средств массовой информации, запланированные на 19 октября в связи с инцидентом были отменены.