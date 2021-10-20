Москва, 20 октября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки ликвидировали лесные пожары на общей площади 1081 гектар, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 19 октября 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидирован 51 лесной пожар на площади 1 081 га», — отметили в ведомстве.

К 20 октября на российской территории осталось 29 лесных пожаров. Их общая площадь оценивается в 1 017 гектаров. В настоящее время их активно тушат.

В частности, в Курганской области еще активны шесть природных пожаров общей площадью 543 гектара. Также 161 гектар горит в лесах Свердловской области. Кроме того, очаги возгорания зафиксированы в ЕАО, Чувашии, Тюменской области и Хабаровском крае. В ликвидации природных пожаров принимают участие 1267 человек личного состава и 345 единиц спецтехники.