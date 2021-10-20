Пермь, 20 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. В арбитраж Пермского края поступил крупный финансовый иск, ответчиком по которому выступает министерство физической культуры и спорта региона. Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от московского ООО «Элинальфа» поступил в суд 15 октября 2021 года. Сумма исковых требований — 17 622 926,25 рубля. Детали пока не сообщались.

Компания-истец учреждена для работ в сфере строительства в октябре 2005 года. Владелец — Алексей Грибан. По открытым данным, ООО было исполнителем порядка 60 госконтрактов на общю сумму свыше 37 млрд рублей. Среди частых заказчиков — Минспорта РФ.

С пермским министерством подрядчика связывает контракт на строительство крытого футбольного манежа в Перми, заключенный в июле 2015 года на 1 391 767 452,6 рубля.