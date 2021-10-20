Пекин, 20 октября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Коэффициент иждивенцев среди пожилого населения на материковой части Китая к ноябрю прошлого года составлял 19,7%, что означает, что около пяти взрослых поддерживают одного пожилого человека, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Быть внимательнее к старикам

Статистические данные были представлены в отчете о программах по старости в стране в 2020 году, опубликованном Национальной комиссией здравоохранения КНР и Управлением Национальной рабочей комиссии по проблемам старения. Согласно седьмой переписи населения Китая, проведенной в прошлом году, численность населения в возрасте 60 лет и старше достигла 264 млн человек, что составляет 18,7% от общей численности населения.

Кроме того, по прогнозам, численность пожилого населения вырастет на 53 млн в течение 14-й пятилетки (2021−2025), сказал заместитель главы Китайского национального комитета по проблемам старения У Юшао.

Политический советник Ван Пэйань предложил предпринять усилия по реализации политики в отношении трех детей и ее вспомогательных мер при одновременном принятии активных национальных стратегий реагирования на старение населения.