Пекин, 20 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Китайские законодатели обдумывают законопроект, запрещающий родителям возлагать чрезмерную учебную нагрузку на своих детей, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Китай

Законопроект о содействии семейному воспитанию был представлен на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для его третьего чтения 19 октября.

Проект предусматривает, что родители или другие опекуны несовершеннолетних должны надлежащим образом организовывать время детей для учебы, отдыха, оздоровления и физических упражнений.