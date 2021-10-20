Донецк, , 03:11 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжает работу на юго-востоке Украины, но временно не отправляет свои отряды патрулирования в Донецке. Об этом 19 октября сообщил представитель миссии.

Миссия ОБСЕ на Украине OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

По его словам, ограничение по Донецку введено в связи с внутренними процедурами обеспечения безопасности СММ, а также из-за пикетов местных жителей у представительства ОБСЕ.

«В результате протеста напротив отеля в Донецке, где проживали участники миссии, и в соответствии со своими процедурами обеспечения безопасности СММ не направляет отряды патрулирования в Донецке», — цитируют «Известия» собеседника.

Он призвал стороны устранить препятствия, которые ограничивают свободу передвижения сотрудников миссии, а также заверил в её готовности обеспечить диалог на местах.

Эту информацию подтвердил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«В Донецке до сих пор стоят палатки, но, насколько нам известно, вход и выход сотрудников СММ из отеля Park Inn никто физически не блокирует, — сказал он. — Там есть сложности с выездом на патрулирование, но мы очень надеемся, что скоро они будут преодолены».

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Как сообщило ИА REGNUM, вышли на пикет у штаб-квартиры СММ ОБСЕ в связи с задержанием украинскими боевиками наблюдателя Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Луганской Народной Республики Андрея Косяка. Протестующие, посчитав инцидент актом терроризма, потребовали от ОБСЕ дать оценку провокационным действиям Киева.

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