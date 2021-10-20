Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Пролет над Черным морем совершили два стратегических бомбардировщика США B-1 (Lancer), 19 октября сообщили в пресс-службе командования американских военно-воздушных сил.

Стратегический бомбардировщик B-1 ВВС США U.S. Air Force

Они взлетели с авиабазы в городе Фэйрфорд (Великобритания). В ходе полета над морем самолеты были дозаправлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Киев с рабочим визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией