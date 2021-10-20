Вашингтон, 20 октября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Пролет над Чёрным морем совершили два стратегических бомбардировщика США B-1 (Lancer), 19 октября сообщили в пресс-службе командования американских военно-воздушных сил.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1 ВВС США

Они взлетели с авиабазы в городе Фэйрфорд (Великобритания). В ходе полета над морем самолеты были дозаправлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Киев с рабочим визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.