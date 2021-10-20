Пекин, 20 октября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Военный эпический фильм «Битва у Чосинского водохранилища» продолжил лидировать в прокате материкового Китая 18 октября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Собрав за указанный день 48,43 млн юаней (около $7,53 млн), фильм приблизился к отметке в 5 млрд юаней по общим кассовым сборам 18 октября на 19 день проката. Еще один фильм патриотической тематики «Я и поколение моих родителей» занял второе место в чарте, завершив день с 11,14 млн юаней сборов и доведя общий доход примерно до 1,35 млрд юаней.

На третьем месте оказался шпионский триллер «Субботняя фантастика», который заработал 1,5 млн юаней в тот же день.