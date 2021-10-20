Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 7 февраля 2022 года начнёт рассмотрение репутационного иска российского миллиардера Олега Дерипаски к ООО «Небоход-медиа», которое является учредителем газеты The Moscow Post, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Исковое заявление поступило 12 октября 2021 года. Спустя несколько дней дело принял судья Евдошенко. Известно лишь, что речь идёт «о защите деловой репутации». Прочие подробности пока не сообщались. Пока не ясно, о какой статье, задевшей олигарха, идёт речь. За октябрь в газете вышло пять публикаций о нём.

Напомним, 19 октября 2021 года из сообщений СМИ стало известно о процессуальных действиях в домах родственников Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что обыск проводили сотрудники ФБР и он был связан с уголовным расследованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Дерипаска попал под санкции США. Спустя год из-под действия санкций бизнесмену удалось вывести два актива — En+ Group и РУСАЛ. На сегодня в России он имеет доли в десятке компаний, в том числе в агросекторе Краснодарского края.

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