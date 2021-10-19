Вашингтон, 20 октября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы американской столицы Вашингтона начали проверку в связи с обнаружением подозрительного предмета в здании минтруда США, сообщает портал Axios.

Вашингтон

Саму опасную находку начали осматривать специалисты. Помощь полицейским оказывает федеральная служба охраны США. По предварительным данным, опасности взрыва в здании нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Вашингтона у здания минтруда США перекрыли дороги. Отмечалось, что проезжая часть была заблокирована из-за угрозы взрыва. Позднее, после проверки подозрительного предмета в здании ведомства, дороги вновь открыли для проезда автотранспорта.