Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Свое возмущение по поводу решения о демонтаже статуи третьего президента США Томаса Джефферсона в Нью-Йорке выразил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном его пресс-службой.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о памятнике, установленном в зале городской комиссии нью-йоркской мэрии. По мнению Трампа, следующими могут быть снесены статуи других отцов-основателей США — Бенджамина Франклина, Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября власти штата Виргиния объявили о решении демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли.

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