Вашингтон, 20 октября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Свое возмущение по поводу решения о демонтаже статуи третьего президента США Томаса Джефферсона в Нью-Йорке выразил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Речь идет о памятнике, установленном в зале городской комиссии нью-йоркской мэрии. По мнению Трампа, следующими могут быть снесены статуи других отцов-основателей США — Бенджамина Франклина, Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября власти штата Виргиния объявили о решении демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли.