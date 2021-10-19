Гватемала, 20 октября, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Акция протеста возле здания парламента, организаторами которой стали бывшие военные, переросла в беспорядки в Гватемале. Об этом 20 октября сообщила газета Prensa Libre.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Демонстранты прорвались в здание, где устроили погром. Ветераны сломали все двери и выбили окна в здании высшего законодательного органа. Информация о пострадавших депутатах не поступала. Для разгона участников акции полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Бывшие военные требуют от правительство Гватемалы принять закон, позволяющий ряду военнослужащих получить право на выплату в размере около $15,5 тыс. за службу во время внутреннего конфликта в стране. На получение данной суммы претендуют около 95 тыс. человек из числа бывших военных.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста против насилия и похищения людей в Гаити, которые местами перерастали в беспорядки.