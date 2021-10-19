Абуджа, 20 октября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Более 50 вооруженных бандитов ликвидировали военнослужащие армии Нигерии в штате Кадуна на северо-западе страны, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

ВС Нигерии

В ведомстве отмечают, что вооруженные силы проводили наземную операцию в районе Бирнин Гвани при поддержке авиации. Поддержку военным оказывали вертолеты ВВС Нигерии.

«По итогам операции более 50 бандитов были уничтожены», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Нигерии в ходе спецоперации в штате Кадуна ликвидировали десять вооруженных бандитов. Отмечалось, что силовикам удалось освободить и мирного жителя, взятого в заложники.